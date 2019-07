Politiet advarer: Danmark drukner

Det seneste døgns skybrud har lagt gaderne under vand flere steder i Jylland og på Fyn, så politiet ser sig nødsaget til at advare bilisterne

Himlen har åbnet sig over Jylland, og i flere byer er gader og veje dækket af vand.

Det får nu Midt- og Vestjyllands Politi til at advare bilisterne.

'Store regnmængder på Ringvejen i Holstebro - sæk hastigheden og kør forsigtigt,' skriver de på Twitter.

Også på Fyn er der problemer med vand. Mellem Middelfart og Lillebæltsbroen er der nemlig også vand på vejen, så Vejdirektoratet råder til, at man nedsætter hastigheden.

- Der er kommet et del vand i det vestfynske. Vi havde frygtet det værste, men bilisterne har klaret det til ug, siger vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Ligeså viser billeder og video fra Fredericia, hvordan dele af byen står under vand, og beboerne sejler kajak i gaderne.

En frisk fredericianer fik det bedste ud af oversvømmelsen. Video: Local Eyes.

I Thorsø har de ligeledes været hårdt ramt. Ifølge TV2 Østjylland har den lille by fået 86 millimeter regn i løbet af tirsdagen, og det betyder, at Borggade har hævet sig op mod 25 centimeter.

- Vi kunne se, at vandet begyndte at boble op ved vejen, og pludselig kunne jeg se, at vejen begyndte at hæve sig, siger Dorthe Andreasen, der bor i Borggade, til TV2 Østjylland.

20 mm på ti minutter

Hos DMI beretter vagthavende meteorolog Frank Nielsen også om et 'meget vådt døgn'.

- Der er faldet 20 mm på ti minutter ved Silkeborg. Det er mere end almindeligt skybrud, fortæller han.

- De steder, hvor der er faldet mest, er der faldet 15-25 mm på en times tid.

Og Frank Nielsen bakker op om advarsel fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det er sikkert vand på kørebanen, og sigtbarheden bliver sat lidt ned, hvis man kører i skybrud.

Dagens regn har især plaget Syd-, Sønder- og Midtjylland samt Vestfyn.