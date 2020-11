Politiet advarer: Dansetyve på spil i København

Der er ikke længe siden to unge mænd blev sigtet for tricktyveri i Københavns metro. Nu har politiet frihedsberøvet yderligere fem personer, som mistænkes for lignende tyverier

Dans og kram er blandt de metoder, som lige nu bruges i stigende grad af tricktyve i det københavnske natteliv.

Det får nu Københavns Politi til at advare hovedstadens borgere mod fremmede, som ud af det blå vil kramme eller danse.

- Vi kan konstatere, at der her i weekenden har været flere tricktyverier og gaderøveri lignende forhold, end hvad vi har været vant til den seneste tid, oplyser vagtchef i Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

Tricktyvene bruger dans til at aflede tilfældige personers opmærksomhed, mens deres ejendele bliver stjålet.

- Man forsøger at aflede forurettedes opmærksomhed ved at danse tæt op ad pågældende for på den måde at stjæle forskellige genstande, fortæller vagtchefen.

Flere tilfælde af dansetyveri

Tirsdag 10. november blev to unge mænd varetægtsfængslet, sigtet for tricktyveri i Københavns metro, men politiet kan endnu ikke oplyse, om dansetyvene arbejder sammen.

- Det er for tidligt at sige, om der er noget organiseret i det her, fortæller vagtchef i Københavns Politi Jesper Frandsen.

Langt de fleste tilfælde af danse- og tricktyverier har fundet sted i indre København - særligt omkring gågaden, i metroen og ved Nørreport Station.