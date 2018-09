Politiet advarer: De sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet

En enorm menneskejagt er fredag eftermiddag i gang på tværs af Sjælland.

Københavns Politi efterlyser en svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546.

Ifølge politiet befinder der sig i køretøjet formentlig tre personer, som 'sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet'.

Ser man køretøjet, skal man straks kontakte politiet på telefon 112.

Kommunikationsmedarbejder ved Københavns Politi, Riad Tolba, fortæller nu til Ekstra Bladet, at den efterlyste bil har relation til den store politiaktion, der er i gang lige nu. Han fortæller videre, at politiet har gang i en aktion over hele Sjælland, og at det handler om, at få lokaliseret bilen.

- Svenske medier skriver, at der skulle være tale om en kidnapningssag?

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, siger Riad Kolba.

Har I fået henvendelser om bilen fra offentligheden?

- Vi får rigtig mange henvendelser. I den anledning vil jeg gerne understrege, at ser man bilen, skal man lade være med at tage kontakt til dem, der sidder i bilen.

- Er de farlige?

- Det kan jeg ikke kommentere på. Jeg kan blot konstatere, at de sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet, siger Riad Tolba.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på tlf.: 114.

Efterlysningen kommer i kølvandet på, at politiet pludselig fredag eftermiddag lukkede både Storebæltsbroen og Øresundsbroen for al trafik.