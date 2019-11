Politiet advarer: Enker udsættes for fup-opkald

Politiet opfordrer borgere til aldrig at give personlige oplysninger over telefonen, i mails, på sms eller på sociale medier

Flere kvinder, der for nyligt er blevet enker i forbindelse med deres mænds dødsfald, er de seneste dage blevet udsat for fup-opkald, hvor de bliver franarret personfølsomme oplysninger.

Derudover har de fået stjålet penge fra deres konti.

Gerningsmanden ringer og udgiver sig for at være fra Skifteretten eller Borgerservice og spørger efter borgerens NemID-oplysninger for at kunne oprette en konto.

Det skriver politiet via appen Digitalt Selvforsvar, der er udgivet af Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden.

Politiet opfordrer borgere til aldrig at give personlige oplysninger over telefonen, i mails, på sms eller på sociale medier.

'Skifteretten, Borgerservice eller offentlige myndigheder i øvrigt vil aldrig ringe og bede dig om at udlevere dit NemID. Hvis du er i tvivl, så ring til hovednummeret og spørg til henvendelsen', skriver politiet.