Politiet advarer: Fem uheld på samme motorvej

Mellem mandag aften og tirsdag morgen er der sket i alt fem uheld på E45 på strækningen mellem Skanderborg og Christiansfeld, senest ved afkørslen Skanderborg Nord.

Det er voldsomt mange uheld på kort tid, fortæller Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet. Der er tale om glatføreuheld, hvor flere biler enten er væltet om på siden eller er kørt i grøften. Der er ingen tilskadekomne ved nogen af uheldene, en enkelt person er dog blevet kørt til tjek på sygehuset.

Både politiet og DMI opfordrer bilister til at være særdeles opmærksomme i trafikken tirsdag morgen.

- Det er ret mange uheld på kort tid, så man skal køre forsigtigt, siger vagthavende Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Giftigt vejr

DMI forklarer, at de glatte veje skyldes en 'giftig kombination'.

- Der har været en kombination af byger med slud, tøsne og hagl, og så har der været opklaringer ind i mellem bygerne. Det giver problemer, fordi vejene bliver våde, så klarer det op og fryser pludselig til is. Det er svært at salte sig ud af, siger vagthavende meterolog, Frank Nielsen.

- Man skal ikke lade sig snyde af termometeret i sin bil, for det kan sagtens være glat, selvom den viser plusgrader. Det er en meget giftig kombination, siger han.

DMI oplyser, at vejret med glatte veje vil fortsætte hen af morgenen og frem til omkring klokken ni. De forventer, at det samme vejr vil vise sig onsdag.

Uheld i hele landet

Der er også sket uheld på andre motorveje i løbet af natten og den tidlige morgen som følge af glatte veje. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de har haft fire uheld - tre på Sønderjyske Motorvej og et på Sønderborg Motorvejen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser ligeledes til Ekstra Bladet, at der er sket i alt tre uheld i deres kreds - to på Sydmotorvejen og et på landevejen mellem Næstved og Slagelse.

Senest er to biler kørt sammen ved E47 fra Farø mod Køge mellem Tappernøje og Rønnede. Politiet kan endnu ikke oplyse, om der er tilskadekomne.

Ligeledes oplyser Nordjyllands Politi på Twitter, at der også på E39 er sket to uheld som følge af glatte veje.

Midt- og Vestjyllands Politi har også haft et enkelt uheld, men de øvrige politikredse i landet oplyser til Ekstra Bladet, at de indtil videre ikke har været plaget af uheld som følge af glatføre.