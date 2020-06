Politiet advarer: Finder lattergaspatroner i lyskryds

Politiet ser med stor alvor på, at bilister suger lattergas, mens de sidder bag rattet i trafikken

Gennem de seneste par uger har Ekstra Bladet modtaget adskillige tip fra læsere, om at man har set billister, der, mens de sidder bag rattet i en kørende bil, samtidig sidder og suger lattergas.

Det kan være fra en ballon eller en blå beholder.

Læserne udtrykker i samme åndedrag utryghed ved, at bilister sidder og suger sig vinde og skæve, mens de bevæger sig rundt i trafikken.

Hos Københavns Politi er man opmærksom på problemerne.

Ampuller ved lyskryds

- Vi er bekendt med problematikken. Vi ser det blandt andet ved, at vi finder både de små og de store ampuller ved lyskryds, fortæller Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør, Nærpolitiet i København.

På den baggrund kan politiet ikke vurdere, om indtag af lattergas kun finder sted under kørsel i trafikken.

- Der er også den mulighed, at man har indtaget det andetsteds, og derefter smider beholderne ud, når man holder i krydset, tilføjer han. Men, når man smider dem ud i lyskryds, så indikerer det selvfølgelig, at man indtager gas, mens man kører bil. Det er selvfølgelig noget, vi ser på med alvor, siger Rasmus Agerskov Schultz.

Et modefænomen

Det er politiets vurdering at indtag af lattergas har udviklet sig til et modefænomen blandt unge:

- Det har været stigende, og det er noget vi ser på med bekymring, siger Rasmus Agerskov Schultz, som derfor er glad for, at der nu er kommet lovgivning på området, der forbyder salg af gas i støre mængder, og at det samtidig ikke længere må sælges til mindreårige.

I forbindelse med kontroller i kiosker har politiet registreret en stigning, hvor det har fyldt mere og mere på hylderne

Kiosk-slaget er også noget, den nye lovgivning tager højde for. For det det må ikke længere langes over disken, hvis man også sælger alkohol og tobak.

Lattergras-problematikken vil i det hele taget fortsat være i politiets fokus:

- Vi vil fortsætte med kontrolbesøg i kioskerne, siger Rasmus Agerskov Schultz.