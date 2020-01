Politiet advarer: Flere unge hacket og forsøgt franarret krænkende billeder

Har du også fået hacket dine profiler på sociale medier eller forsøgt franarret krænkende billeder og adgangskoder? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

I mindst tre tilfælde har unge på det seneste fået hacket deres profiler på sociale medier, hvorefter en eller flere ukendte gerningsmænd har forsøgt at få udleveret blufærdighedskrænkende billeder af dem.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Om formiddagen fredag 3. januar modtog en mand i 20'erne fra Brønderslev et link fra en ukendt person, hvorefter hans Facebook-konto blev lukket.

Det er uvist, hvad linket henviste til, eller om manden overhovedet trykkede på det.

Se også: Ung mand tiltalt: 590 kvinder fik delt intime billeder og videoer

Ugen efter, 8. januar klokken 01, blev en ung kvinde fra Hobro udsat for hacking af sin Facebook-konto.

Efter at have fået adgang til kvindens konto skrev gerningsmanden til kvindens venner for at få dem til at sende blufærdighedskrænkende billeder af hende.

Skrev til kæresten

12. januar var den gal igen, da en ung kvinde fra Suldrup fik hacket sin Snapchat-konto klokken 19.13. Også her skrev gerningsmanden til kvindens venner for at få udleveret blufærdighedskrænkende billeder, ligesom kvindens kæreste blev bedt om at sende adgangskoder til albummer på kvindens telefon.

Det er uvist, om de tre personer har samme vennegruppe, eller om de er udvalgt tilfældigt.

Ekstra Bladet har spurgt Nordjyllands Politi, hvordan de tre blev hacket, om politiet har kendskab til lignende sager, og om det lykkedes gerningsmanden at få udleveret blufærdighedskrænkende billeder.