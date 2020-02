Politiet advarer: - Folk skal lukke døre og vinduer

En brand ved Sønderborg har udviklet sig så meget, at folk i området bedes holde sig inden døre, lyder det i et tweet fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Folk skal lukke døre og vinduer, for der hænger en del røg i området, lyder det fra politikredsen over for Ekstra Bladet.

Vi har i øjeblikket en brand, Perlegade 21, Sønderborg. Branden udvikler en del røg, og der udsendes beredskabsmeddelse. Folk bedes holde sig indendøre i området fra Rådhustorvet mod syd, Borgen mod øst, Rønhave Plads mod nord og Jernbanegade mod vest til Maria Kirke. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 3, 2020

- Branden startede allerede 14.14 som en mindre brand, som vi havde styr på, men som udviklede sig, lyder det fra politikredsen.

I tweetet skriver kredsen, at det drejer sig om området fra Rådhustorvet mod Syd, Borgen mod øst, Rønhave Plads mod nord og Jernbanegade mod vest til Maria Kirke.

Branden skulle angiveligt være startet i en lokal forretning og lidt beboelse.

Ingen er kommet til skade ved branden.

Politikredsen skriver i tråden til deres tweet, at branden først forventes slukket omkring midnat, da en ejendom forventes at brænde helt ned.

Beboerne tæt på branden kan derfor ikke komme ind i deres ejendom, før branden er slukket.

Opdateres ...