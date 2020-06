Politiet advarer: Gør det aldrig - som i aldrig!

Flere borgere har været udsat for forsøg på svindel. Blandt andet har svindlerne udgivet sig for at være Birthe fra Nordea, og det får nu politiet til at advare: Gør det aldrig

Birthe fra Nordea, der forsøger at lokke oplysninger om NemID og kontooplysninger ud af dig, er et af svindlernes nyeste fupnummer.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

'Om formiddagen gik det ud over en kvinde fra Eskilstrup, som blev ringet op af 'Birthe' fra Nordea, der skulle bruge oplysninger om NemID og kontooplysninger.'

'Det lykkedes dog ikke 'Birthe' at få noget ud af sit forehavende, for kvinden kontaktede straks sit pengeinstitut og spærrede sine kort og konti,' skriver politiet.

Kvinden fra Eskilstrup er ikke den eneste.

I søndags blev en kvinde fra Holeby ringet op af en, der udgav sig for at være fra Jyske Bank. Her fik hun at vide, at der var nogle mistænkelige transaktioner med overførsel af store beløb i gang på hendes konti.

Men den kvikke borger kunne blot oplyse, at hun ingen penge havde og kun havde gæld, så påstanden om store pengebeløb måtte være falsk. I kølvandet på de to sager er politiets advarsel helt klar. Det sker simpelthen ikke.

'Hverken pengeinstitutter eller NETS ringer og kræver oplysninger om betalingskort, NemID eller bankkonti. Man skal aldrig – som i aldrig! – oplyse konto- eller kortoplysninger eller cpr-nummer for den sags skyld til uvedkommende.'

'Lav gerne en kontrolopringning eller kontakt politiets servicecenter på tlf. 1-1-4, hvis du har spørgsmål. Del gerne denne advarsel med pårørende eller venner, der måske er mindre velbevandret på it-sikkerhedsområdet,' skriver politiet.