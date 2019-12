Politiet advarer: Kør forsigtigt!

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer folk til at være forsigtige i trafikken efter kraftigt regnvejr

Et kraftigt regnvejr har medført, at der flere steder i Jylland er store mængder vand på vejene. Derfor advarer politiet nu bilisterne og råder folk til at køre forsigtigt.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

pga. af kraftig regn er der flere steder store mængder vand på vejen. Særligt i området omkring Holstebro, Struer og Skive. Kør forsigtigt - kør efter forholdene #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 16, 2019

Allerede tidligere på morgenen skete der flere uheld som følge af glatte veje, som gav massive problemer i trafikken.

Her kørte to lastbiler sammen på Lunderskovvej ved Ribe-Landevej.

Tidligt mandag morgen skete der desuden et uheld på E20 Fynske Motorvej fra Knudshoved mod Odense mellem Nyborg V og rasteplads Rønninge Nord.

Venstre spor var spærret, mens redningsmandskabet og politiet var på stedet. Omkring klokken 05.25 var sporet farbart igen.

Politiets opfordring er derfor klar til bilisterne. Det er en god idé at køre forsigtigt!