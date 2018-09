Politiet advarer: Kraftig regn giver problemer i trafikken

DMI har udsendt varsel om kraftig regn og skybrud i store dele af landet. Varslet gælder først fra klokken 09.00 fredag.

Men kraftigt regnvejr i nattens løb har allerede i de tidlige morgentimer givet anledning til nogle problemer i trafikken.

Politiet advarer bilisterne mod akvaplaning.

På motorvej E20 før Ny Lillebæltbroen har der i vestlig retning tidlig fredag morgen været et uheld på grund af store mængder vand på vejbanen.

Vejdirektoratet forventer, at stedet hurtigt er ryddet.

Også Syd og Sønderjyllands Politi advarer mod akvaplaning.

I Hvide Sande er der faldet 40 millimeter regn.

Kraftig regn i det Syd og Sønderjyske. Risiko for akvaplaning. Kør hjemmefra i god tid og undgå uheld #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 7, 2018

- Der er faldet en del regn, så man skal passe på. Vi har ikke hørt noget fra borgere, som er blevet ramt af det kraftige regnvejr. Men vi har selv fået vand i kælderen på politigården, oplyser vagtchef hos Syd og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær, til Ekstra Bladet.

Hos DMI siger vagthavende meteorolog Jesper Eriksen:

- Der er godt gang i den. Jeg har ikke overblik over, hvor der måske er sket noget. Men vi har et udsendt et varsel, som folk også kan se på vores hjemmeside.

I Nordjylland har det regnet i nattens løb. Men det er ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, ikke noget, der har givet anledning til problemer.

Fra vagthavende Lars Even, Midt og Vestjyllands Politi, lyder meldingen:

- Det vælter ned med regn. Men det er ikke noget, der har givet problemer.

På E20 Fynske motorvej før Ny Lillebæltsbroen vestgående spærres der kortvarigt i forbindelse med oprydningen af vejen efter et uheld. Der meldes om glatte veje og risiko på akvaplaning pga. regn. Kør forsigtigt. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) September 7, 2018

Der kommer - ifølge DMIs advarsel - voldsomt vejr i Nordjylland og store dele af Vestjylland. I Østjylland og på Fyn er der risiko for voldsomt vejr.

Ifølge DMI breder den kraftige regn, som kan være med skybrud, sig i løbet af dagen fra vest mod øst.

Den seneste vejrsudsigt for fredag til lørdag morgen lyder:

- Mest skyet og regnen over den vestlige del af landet forskyder sig langsomt mod nordøst. Regnen vil i perioder være kraftig og måske med torden.

I eftermiddag og i aften klarer det noget op sydvestfra, dog med byger, der lokalt kan være med hagl og torden.

Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader. Det er varmest østpå. Let til frisk vind fra sydøst og øst, ved kysterne stedvis hård vind, der drejer omkring sydvest og en overgang aftager.

I nat vekslende skydække med byger, forudsiger DMI.