Politiet advarer mod 'falsk' håndværker

Bliver du kontaktet af en ukendt mand, der oplyser, at han er vicevært eller håndværker, der skal ind og tjekke varme eller vand, skal du straks ringe til politiet, lyder opfordringen

En falsk blikkenslager snød sig tirsdag adgang til en fremmed kvindes lejlighed i Tranekærparken i Risskov under påskud af at skulle reparere et ødelagt rør.

Manden ringede på kvindens dør og fortalte, at der var sket en vandskade, og at det nu dryppede ned i lejligheden nedenunder.

Kvinden fattede mistanke og sagde, at han ikke skulle komme ind i hendes lejlighed.

Han skubbede hende til side og gik alligevel ind i lejligheden, hvor han åbnede køkkenskabene under vasken og lod, som om han arbejdede. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Kvinden bad han om at hjælpe sig ved at gå ind i soveværelset og skrue på en radiator. Da hun hurtigt kom tilbage, bag han hende gentage det - bare i langsommere tempo.

Kort tid efter sagde manden 'farvel' og forlod lejligheden igen.

Stak af med kontanter

Det var først nogle timer senere, at kvinden opdagede, at skuffernes i hendes kommode stod åbne, og at der var forsvundet nogle kontanter.

Østjyllands Politi har en formodning om, hvem manden kan være, og opfordrer til, at man straks ringer til politiet, hvis man bliver kontaktet af en ukendt mand, der oplyser, at han er vicevært eller håndværker, der skal ind og tjekke varme, vand eller lignende.

Manden talte dansk uden accent og beskrives som udenlandsk af udseende og cirka 40 år gammel. Han var almindelig af bygning, 175 centimeter høj og havde kort, sort hår. Han var iført mørke/sorte bukser og jakke. Med sig han havde en stofpose med hank.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.