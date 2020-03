Politiet advarer mod falske sundhedsmedarbejdere

De seneste dage har politiet oplevet enkelte eksempler på svindlere, som foregiver at komme fra Sundhedsstyrelsen, for derved at skaffe sig adgang til specielt ældre borgeres hjem og værdigenstande

Politiet advarer mod svindlerne, der opererer ved at ringe på hos ældre borgere og sige, at de kommer fra Sundhedsstyrelsen, og at de er kommet for at rengøre deres hjem.

Det er i enkelte tilfælde lykkedes svindlerne at skaffe sig adgang til de ældre borgeres hjem og slippe afsted med værdigenstande og kontanter. I nogle af tilfældene har tyvene været iført mundbind og handsker.



Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Politiet forklarer at sundhedsstyrelsen ikke sender medarbejdere ud til private, og de understreger, at man ikke skal lukke fremmede ind i sit hjem.

Derudover opfordrer politiet også børn og børnebørn til ældre borgere til at advare dem mod risikoen for svindel, og at fortælle dem, at de ikke skal lukke fremmede ind.

