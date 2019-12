Politiet advarer mod frækt julegave-trick

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

At få gaver er normalt lig med masser af glæde. Men sådan gik det ikke for en ældre kvinde på Vestergade i Maribo.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Torsdag eftermiddag 19. december ringede det på den ældre kvindes dør, og her stod en mand, der udgav sig fra at komme fra den lokale Brugsen.

Han havde blomster og julechokolade med, som han påstod var en julegave fra forretningen. Men der var skumle bagtanker.

'Efter at have afleveret gaverne bad han om at få et glas vand og blev derfor kortvarigt inviteret indenfor i entré og stue, før han gik. Lidt efter opdagede den ældre kvinde, at der var fjernet nogle kontanter', skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Manden beskrives som 20-30 år, cirka 170-175 centimeter høj, spinkel af bygning, lys i huden og meget hurtigt talende.

Politiet advarer nu andre mod manden.

'Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der har set den samme mand, og opfordrer til, at man ikke lukker fremmede indenfor, hvis det ikke er et aftalt besøg', skriver politiet.