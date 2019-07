Politiet advarer mod udspekuleret svindel

CEO-fraud er en specialiseret form for bedrag, som er særlig målrettet virksomheder og foreninger. Politiet advarer nu om, at der er højsæson for den slags svindel i sommerferien

Sommerferien er en skøn periode med sol, varme og badeferie, men det er desværre også en populær tid for svindlere og tyveknægte at gå på jagt.

Rigspolitiet har fredag sendt en pressemeddelelse ud, hvori de advarer mod det såkaldte 'CEO-fraud' eller 'direktørsvindel', som det kaldes på dansk.

Det er en udspekuleret form for svindel, hvor gerningsmændene udgiver sig for at være direktør eller bestyrelsesmedlem og forsøger at lokke virksomheder eller foreninger til at overføre penge til dem.

- I sommerferien er der ofte kun få medarbejdere på arbejde, og de skal måske løse nogle andre opgaver, end de plejer. Så når der kommer en mail, der beder om en pengeoverførsel, kan der være større risiko for, at en vikar ikke stiller spørgsmål eller kender de normale sikkerhedsrutiner ved betalinger og overførsler, og i stedet bare gør som man bliver bedt om.

- Det udnytter gerningspersonerne bag CEO-fraud, siger centerchef for politiets Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet (LCIK), Trine Møller, i pressemeddelelsen.

Trine Møller er centerchef for det nye LCIK, som har til formål at samle anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet på et sted. Foto: Linda Johansen

Går efter de små

Gerningsmanden vil typisk sende en mail til en bogholder eller kasserer, som ser ud, som om den kommer fra direktøren af virksomheden. I denne mail beder de om at få overført et beløb, og de giver ofte indtryk af, at det haster, fordi en handel er ved at gå i vasken eller ligenende.

Offeret kan have svært ved at gennemskue, at mailen ikke rent faktisk kommer fra direktøren, og de skynder sig derfor at overføre pengene.

I øjeblikket ser politiet, at gerningsmændene især går efter minde virksomheder og foreninger.

- Vi kan se, at de i høj grad målretter deres bedrag mod små foreninger, som de prøver at franarre mindre beløb – typisk under 5000 Euro, siger Trine Møller.

Hun opfordrer til, at man ringer eller sender en sms til den pågældende direktør, hvis man modtager en mail. På den måde kan man hurtigt få be- eller afkræftet, at det rent faktisk er dem, der skal bruge pengene.

Derudover kan man klikke på navnet i mailen. Der vil nemlig komme et andet navn frem, når man klikker på det, hvis det ikke er direktøren, som har sendt mailen.

- Det er også en god ide at tale med medarbejderne eller foreningsmedlemmerne om CEO-fraud, så de er opmærksomme på det. Og skulle uheldet være ude, så reager hurtigt, så du kan nå at få standset overførslen ved at tage kontakt til banken, siger Trine Møller.

