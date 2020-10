Politiet advarer om billigt oksekød

En hvid sættevogn er blevet stjålet fra en opbevaringsplads i Haderslev.

Med sig i sættevognen fik tyvene 33 paller med oksekød, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Tyveriet skete omkring 8.30 lørdag morgen.

Lørdag aften tilføjer politiet, at man gør klogt i ikke at falde for fristelsen, hvis man de kommende dage bliver tilbudt oksekød til en 'speciel god pris'. Det vil nemlig betyde, at man gør sig skyldig i hæleri.

Ser du sættevognen eller falder over en usædvanlig stor stak bøffer, så beder vagtchefen om, at du ringer 114.