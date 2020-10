Politiet advarer om coronasvindel

Telefonsvindlere finder hele tiden nye måder at narre penge ud af folks lommer, og nu er den gal igen.

Flere danskere har de seneste dage oplevet at blive ringet op af en person, der fortæller, at man har været i nær kontakt med en smittet, og at man derfor skal i isolation og testes.

Da man ifølge svindleren ikke må forlade sit hjem, beder personen om ens postadresse, hvorefter han spørger om ens postadresse og betalingskort-oplysninger, da man ifølge ham skal betale 50 kroner for et testkid, der sendes til adressen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rigspolitiet, der nu advarer danskerne.

- Politiet eller andre myndigheder vil aldrig bede om kortoplysninger eller NemID oplysninger. Man må aldrig nogensinde give sine oplysninger ud, siger politikommissær Thomas Houtved fra Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK).

Politiet understreger, at svindlerne er gode til at finde ud af, hvad der er oppe i tiden, og hvad de skal sige for at lokke penge ud af folk.

De har endnu ikke modtaget anmeldelser om det konkrete svindelnummer, hvilket ifølge politikommissæren formentlig skyldes, at der endnu ikke er nogen, der har givet deres oplysninger ud.

- Det er først, når kortet bliver misbrugt, at vi får noget at efterforske efter. Hvis man har givet sine kortoplysninger ud, og man er i tvivl om, hvorvidt man har givet det til den rigtige, så skal man sørge for at lukke sit kort med det samme. De vil formentlig forsøge at misbruge kortet ret hurtigt. Hvorimod hvis det sker digitalt, så misbruges kortet først efter noget tid, fordi folk ikke ved, at deres oplysninger bliver misbrugt. Så i det nævnte tilfælde skal man handle hurtigt, siger Thomas Houtved, der desuden understreger, at det er gratis at få taget en test, hvis man selv bestiller den.

Snyd med feriepenge

For nyligt blev det muligt for danskerne at udbetale indefrosne feriepenge, og i den forbindelse forventer politiet også, at man vil opleve svindlere, der forsøger at udnytte den situation.

- Nu er det aktuelt med feriepenge, så det vil overraske mig, hvis der ikke er nogen, der forsøger at svindle med det. De ringer og udgiver sig på vegne af politiet, Skat eller en anden officiel myndighed, siger politikommissæren.

Politiet oplyser, at man allerede har lukket en del forskellige hjemmesider, der er lavet, så de ligner officielle hjemmesider, og som folk trykker ind på via links.

Denne form for svindel advarer politiet også stærkt imod.

- Man skal ikke følge links. Hvis man skal finde noget, skal man selv gå ind i sin browser, siger Thomas Houtved.

Politiet opfordrer danskere til at hente appen 'mit digitale selvforsvar', hvor politiet advarer og informerer om aktuelle svindelnumre.