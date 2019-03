Politiet advarer om farlig røg

Beboere i området omkring Måbjergværket i Holstebro skal lukke døre og vinduer.

Det skyldes farlig røg fra en brand

Midt- og Vestjyllands Politi skriver på Twitter, at der er gået ild i en dynge bilaffald i nærheden af Måbjergværket.

Røgen bevæger sig i østlig retning, så advarslen gælder særligt de borgere.

Der er opstået brand i en affaldsdynge ved Måbjergværket, nord for Holstebro med farlig røgudvikling i østlig retning. Borgere i området skal lukke døre og vinduer og holde sig ude af røgfanen. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 28. marts 2019

Klokken 11.31 skriver politiet på Twitter, at røgen bevæger sig i nordøstlig retning.

Brandfolk og beredskabet blev kaldt til stedet omkring klokken ti torsdag formiddag.

Ifølge Ritzau er branden ikke opstået på selve Måbjergværket, men hos en virksomhed, der ligger i nærheden.

Klokken 12.04 meddeler Midt- og Vestsjællands Politi, at branden er under kontrol. Slukningsarbejdet står stadig på og forventes at vare minimum fire timer.

Advarslen om farlig røg er stadig gældende, selvom branden er under kontrol.

Opdateres...