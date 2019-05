Politiet advarer: Pas på denne type svindel

I takt med at vi med hastige skridt nærmer os festivalsæsonen, er der også større farer for at blive snydt af svindlere på internettet.

I en pressemeddelelse fortæller Syd- og Sønderjyllands politi om en person, der blev snydt for hele 10.000 kroner i forbindelse med køb af festivalbilletter til hele familien.

Politiet fortæller, hvordan der er flere forskellige former på bedrageri i forbindelse med salg af billetter, herunder at den samme billet bliver solgt flere gange, eller at man aldrig modtager den aftalte billet.

- Desværre øjner nogle kriminelle muligheden for at tjene lette penge ved at udnytte, at mange gerne vil se deres yndlingsband optræde live. Og det er rigtig surt at blive snydt.

- Men ved at bruge sin sunde fornuft og være skeptisk i jagten på billetter, kan man i hvert fald mindske risikoen, understreger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Tag dine forbehold

Politiet har udarbejdet nogle råd, som skal forhindre, at man finder sig selv stående afvist i indgangen til Roskilde Festival.

Det første råd er selvfølgelig, at man køber billetterne hos de officielle billetudbydere, men det er selvsagt svært, når flere festivaler allerede nu er udsolgt.

Nedenfor kan du læse, hvad man skal gøre, hvis man køber billetter af privatpersoner.

Undgå at blive snydt De officielle billetudbydere er det sikreste sted at købe din festivalbillet. Er festivalen udsolgt, anbefaler politiet at købe billetter via festivalernes egne officielle ventelister.

Lad være med at efterlyse festivalbilletter via sociale medier som Facebook. Du risikerer at lokke en billethaj til at sælge dig en falsk billet eller en billet til overpris.

Køber du billetter af en privat person, så sørg for, at der er samme navn på billetten, mobilePay-kontoen og på den person, som du skriver med online.

Tag direkte kontakt til sælger og bed om et fysisk møde. Betal først, når du får billetten - og tjek så vidt muligt inden da, om billetten er ægte.

Undersøg om festivalen tilbyder hjælp til overdragelse af billetter mellem private personer. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi. Vis mere Luk

Hvis du bliver snydt

Hvis man bliver snydt, er der desværre intet håb om, at man rent faktisk får den vare, man har betalt før. Til gengæld kan man hjælpe med, at andre ikke falder i den samme fælde.

Politiet har udarbejdet nogle gængse råd, som man helst skal følge. Dem kan du læse nedenfor.

Det skal du gøre, hvis du er blevet snydt Har du, eller kender du nogle, der har været udsat for svindel med festivalbilletter, skal det anmeldes til politiet hurtigst muligt på vores selvbetjeningsportal her. Jo før du anmelder sagen, jo før kan politiet stoppe gerningsmanden og afhjælpe, at andre bliver snydt.

Bliver din billet ikke accepteret ved indgangen, er der ikke noget at gøre. Arrangøren har intet ansvar, hvis du er blevet snydt i forbindelse med købet.

Har du købt en billet hos en virksomhed, kan banken normalt føre pengene tilbage, hvis du har betalt med betalingskort og har handlet på nettet. Du skal dog være opmærksom på, at du hurtigt skal kontakte din bank.

Banken kan normalt også føre pengene tilbage, hvis du benytter MobilePay – og har betalt til en virksomhed og ikke en privatperson. Du er dårligere stillet, hvis du har handlet med en privat person. For eksempel har banken som udgangspunkt ikke mulighed for at føre pengene tilbage til dig. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi. Vis mere Luk

