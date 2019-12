Politiet advarer: Pas på falske betjente

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sydsjællands Politi advarer borgere i Slagelse om at passe på falske betjente. Det sker efter man natten til tirsdag har modtaget to anmeldelser om personer, der har udgivet sig for at være civile politibetjente i byen. I det ene tilfælde er en person blevet berøvet.

- Vi har en forudrettet, der sidder i sin bil, da to mænd kommer over og banker på ruden og udgiver sig for at være politibetjente. De visiterer den forudrettede og stjæler i den forbindelse kontanter og betalingskort fra vedkommende, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland -Falsters Politi, Stefan Jensen.

Politiet opfordrer folk til at være opmærksomme.

- Hvis man er bare det mindste i tvivl, så spørg betjenten om legitimation, siger Stefan Jensen.

Vagchefen beskriver de to mænd som af anden etnisk herkomst end dansk. Den ene som 180 centimeter høj og spinkel og den anden 182 centimeter høj og kraftigt bygget. Den ene bar desuden et rødt tørklæde for munden.

