Politiet advarer: Pas på

Der er lige nu så meget vand på kørebanen, at politiet advarer bilister

Man skal holde tungen lige i munden, hvis man færdes i trafikken søndag aften - i hvert fald i københavnsområdet.

Der har nemlig været så voldsomme regnskyl, at der er kommet en del vand på kørebanen. Derfor advarer Københavns Vestegns Politi på Twitter.

'Vær opmærksom derude, hold afstand og kør i øvrigt efter forholdene,' skriver de.

Skybrud og voldsomme vindstød

DMI har tidligere på dagen udsendt varsel om risiko for vindstød og hård kuling.

- Kigger man på den nyeste prognose, ser det ud til, at der kan komme nogle lokale skybrud, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Thyge Rasmussen.

Et skybrud er defineret ved, at der skal falde over 15 mm regn på en halv time.