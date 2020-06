Politiet advarer: Pas på

Suspekte sælgere forsøger at lokke forbipasserende til at købe guld på åben gade

Midt - og Vestsjællands Politi udsender nu en advarsel mod at købe guld fra sælgere, der forsøger at komme hurtigt til penge. Det oplyser den vagthavende fra politiet.

- Vi har haft to tilfælde i dag. Et i Holbæk og et i Køge, hvor personer prøver at sælge guldringe til handlende på gågaden, siger Henrik Olsen, som er vagthavende fra Midt - og Vestsjællands Politi.

Én person er nu blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og sagen er i gang med at blive behandlet, oplyser Henrik Olesen.