Politiet advarer: Rigtig mange uheld på motorvej

Politiet opfordrer til, at danskerne bliver bedre til at holde afstand, sænke farten og være mere opmærksomme.

Det gør de, fordi politiet i øjeblikket oplever 'rigtig mange uheld på den Fynske Motorvej'.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Alene fredag den 24. juli 2020 var der syv uheld på de fynske motorveje, og det er syv for mange', skriver politiet.

Siden 1. juni har der ifølge politiets statistik været 54 uheld på motorvejen.

Politiet nævner tæt kørsel, manglende opmærksomhed og høj hastighed som de hyppigste årsager til uheldene.

- Det er et faktum, at hvis du kan nå at se det ske, så kan du også nå at bremse. Vi ser lige nu, at alt for mange uheld sker på grund af alt for kort afstand til den forankørende, uopmærksomhed under kørslen og for høj hastighed, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi..

- Derfor vil jeg venligt - men bestemt - opfordre til, at bilisterne tager bedre hensyn til hinanden derude, især lige nu hvor presset på grund af sommerferien er ekstra stort på den Fynske Motorvej, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Politiet nævner også sammenfletninger som et problem på motorvejen. Ifølge Fyns Politi sker mange uheld ved sammenfletninger, fordi folk kører for tæt samtidig med, at de har sammenfletningen i sigte.

Viceinspektøren understreger i den forbindelse, at 'det ikke er en konkurrence om, hvem der kommer først'.