Politiet advarer unge 'muldyr': Det er kriminelt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Økonomisk it-kriminalitet, hvor bagmænd narrer ældre borgere til at udlevere deres personlige oplysninger over telefonen, har også yngre ofre.

Det er såkaldte muldyr, der - oftest uvidende om de kriminelle forhold - stiller eksempelvis deres konto til rådighed for kriminelle.

På den måde kan de kriminelle bagmænd få de ældre ofre til at overføre penge til de lånte konti.

Således skjuler de kriminelle bagmænd deres identitet.

Store konsekvenser

Desværre kan det få konsekvenser for muldyrene.

Det fortæller konsulent i økonomisk kriminalitet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Larsen til Ekstra Bladet.

- Der er mange unge mennesker, der ikke lige regner med, at de kan være medvirkende til kriminalitet.

- Men de kan blive straffet for hvidvask, når de deltager i sådan noget dér.

I Sydsjællands og Lolland-Falster politi har de haft 29 sager om muldyr i 2020. Muldyrene får måske 200 kroner som tak for lån, men politiet oplever også, at de unge ofre ingenting får ud af deres kriminalitet.

Intet ud af det

Muldyr er ikke noget nyt fænomen, men alligevel er der stadig unge, der lader sig lokke, fortæller Lars Larsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi:

- Det foregår ude på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der er nogen, der bliver spurgt, om de ikke lige kan stille deres konto til rådighed. Eller om de lige må låne deres dankort.

- Hvis det er kammerater, der gør det, tænker man ikke lige, at det kan være kriminelt.

- Men der risikerer man altså at løbe ind i en sigtelse for hvidvask, hvis man låner det ud.

Har I været ude og advare om det her?

- Vi kører jo vores SSP-indsats ude på skolerne, og der bliver snakket om det her.

- Men det er svært at nå alle hele vejen rundt.

Lad være

Lars Larsen og resten af politiets råd til de unge mennesker er det samme som til ældre borgere:

- Lad nu være med at udlevere personlige ting og informationer til andre - heller ikke dine venner.

Har du været muldyr? Skriv anonymt til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk.