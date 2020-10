Politiet advarer: Voldsomt vejr giver trafikuheld

Regn på vejene i Ringsted har medført oversvømmelser.

Nu er regnen vendt tilbage, og Midt- og Vestsjællands Politi advarer borgere om glatte veje i hele politikredsen, oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.

Hos politiet fortæller man, at der har været et andet biluheld, der skyldes vand på vejene.

Særligt er viadukten på Østre Ringvej i Ringsted hårdt ramt.

Den har været oversvømmet siden klokken 22. Brandvæsnet arbejder på stedet, og der er sat en skiltevogn op.

Flere biler er nemlig allerede kørt fast i de store vandmængder. En fotograf på stedet fortæller, at tre biler sidder fast i viadukten.

Vejdirektoratet oplyser, at det er regn, der har forårsaget, at viadukten er blevet oversvømmet. Det har fået kloakkerne til at flyde over, og der skal nu en slamsuger ud, der skal få systemerne til at fungere igen.

Men det bliver en kamp med tiden, for regnen er vendt tilbage til Ringsted, og der kan forventes yderligere oversvømmelser.