Politiet advarer: Pas på udenlandske fup-håndværkere

Hvis du bor i Aarhus-området og pludselig kontaktes af udenlandske håndværkere, som tilbyder billige reparationer eller lignende på din bolig, så skal du holde dig langt væk fra at lave en mundtlig aftale.

Sådan lyder en advarsel fra Østjyllands Politi, som i en pressemeddelelse onsdag skriver, at flere godtroende aarhusianere er blevet snydt og presset til at betale for opgaver, som i flere tilfælde ikke er blevet udført.

Østjyllands Politi har den seneste tid fået flere anmeldelser fra borgere, der er blevet kontaktet af udenlandske såkaldte håndværkere, der tilbyder billig arbejdskraft. Politiet vil dog på det kraftigste opfordre til, at man ikke indgår aftaler med håndværkere uden at have indgået en kontrakt forinden.

Undersøg også gerne, hvilket firma håndværkerne kommer fra og brug generelt din sunde fornuft – lyder tilbuddet for godt til at være sandt, så er det nok også tilfældet, lyder advarslen fra Østjyllands Politi.



Tirsdag klokken 13.42 modtog politiet en anmeldelse fra Tingstedet i Brabrand, hvor nogle østeuropæere, der var kørende i en mørk VW Touran, kørte rundt i området og henvendte sig på tre forskellige adresser for at tilbyde hjælp til blandt andet fliserens og tagrenovation. De fik dog ingen nye kunder ved den lejlighed

Kørte 82-årig rundt til hæveautomater



Senere tirsdag - klokken 18.49 - henvendte en 82-årig kvinde sig til politiet for at anmelde tre irske håndværkere. De havde ved 10.30-tiden om formiddagen kontaktet kvinden på hendes adresse på Dr. Holsts Vej i Højbjerg syd for Aarhus og tilbudt at rengøre taget på kvindens bolig. Mens den ene mand stod og talte med den godtroende, 82-årige kvinde, gik de andre to i gang med arbejdet, og der blev aftalt en pris for rengøring af taget.



Senere oplyste håndværkerne så kvinden om, at taget var i meget dårlig stand, og de pressede hende til at underskrive en kontakt på 49.000 kroner for reparation og rensning af taget. De kørte herefter kvinden rundt til flere hæveautomater, så hun kunne hæve kontanter til dem i både euro og i danske kroner.



Håndværkerne fik pengene, men kvinden fik ingen kvittering eller regning, og da hendes søn om eftermiddagen tilfældigt kom forbi, skyndte håndværkerne sig at forlade stedet i en hvid Toyota kassevogn med irske nummerplader.

Pris steg til det dobbelte

Nogenlunde samme fremgangsmåde oplevede en 60-årig mand den 27. februar, da han fik besøg af tre skotske håndværkere på sin bopæl på Jyllands Allé i centrum af Aarhus. De tre mænd tilbød at renovere den 60-årige mands tag, og de oplyste, at de kunne tilbyde en specialbehandling, som ville kunne øge tagets levetid med 20 år.



Den 60-årige indgik en aftale, og de blev enige om en pris. Undervejs oplyste håndværkerne imidlertid, at der var nogle ekstra ting, som de blev nødt til at lave, og prisen ville derfor ende på cirka det dobbelte af det aftalte, som skulle betales kontant. Den 60-årige betalte pengene, og den ene håndværker ville komme tilbage med en regning lidt senere.



Den 60-årige har dog ikke efterfølgende hørt fra håndværkerne, der er som sunket i jorden. Mændene havde intet lavet ved taget, men der var til gengæld opstået flere skader, ved at de havde gået på det. Den 60-årige havde ikke nogen kontaktoplysninger på fup-håndværkerne, men mente, at de var kørende i en gammel, grå og bulet kassevogn.