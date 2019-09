Politiet: Ældre ægtepar bag import af store mængder narkotika

Et ældre dansk ægtepar bosat i Holland stod ifølge politiet bag indsmugling af store mængder narkotika til Danmark i forening med flere medskyldige.

Nu er den 67-årige kvinde anholdt i Holland, og hun begæres udleveret til Danmark.

Hendes mand blev varetægtsfængslet i København i juni sammen med to medsigtede, men ægtemanden er død under varetægtsfængslingen, erfarer Ekstra Bladet.

Københavns Byret holder onsdag et retsmøde i narkosagen, hvor byretten skal godkende den europæiske arrestordre på den 67-årige kvinde og en 56-årig mand, der også sidder arresteret i Holland.

Derefter kan proceduren om udlevering gå i gang.

Narkosagen har været hemmeligt efterforsket siden 7. juni af Særlig Efterforskning Øst. Dengang anholdt politiet en narko-kurér, der kom i bil fra Holland til Danmark.

I bilen fandt politiet to kilo kokain og 12 kilo MDMA, også kendt som Ecstasy. I forbindelse med beslaglæggelsen anholdt politiet tre personer, blandt dem den 67-årige kvindes ægtemand.

Fire bag tremmer i Danmark og Holland

Efter hans død i fængslet sidder de to andre sigtede stadig varetægtsfængslet.

10. juli fik politiet så varetægtsfængslet den 67-årige kvinde 'in absentia' og 31. juli blev en 56-årig mand også fængslet 'in absentia' og begge blev internationalt efterlyst. Begge blev forleden anholdt i Holland.

Sagens anklager, Thomas Hugger, bekræfter, at Københavns Byret onsdag skal godkende den europæiske arrestordre, før de to kan udleveres. Han kan i øvrigt ikke udtale sig om sagen, som stadig kører for lukkede døre.

Anklageren vil ved onsdagens retsmøde også anmode om dørlukning af hensyn til efterforskningen.

MDMA har været skyld i flere unges dødsfald i Danmark.