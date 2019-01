Politiet afbryder Hitler-auktion

Torsdag blev tre værker malet af Adolf Hitler sat til salg i et auktionshus i Berlin, men politiet fik hurtigt sat en stopper for begivenhederne

En af verdenshistoriens mest grusomme diktatorer, Adolf Hitler, var i sine unge dage en særdeles aktiv maler. Og torsdag var det meningen, at tre værker malet af den frygtede leder skulle sælges.

Men det fik politiet hurtigt sat en stopper for. Det skriver tyske Bild.

Umiddelbart inden det hele gik i gang, meldte arrangørerne, at alle bud på de tre billeder ville blive suspenderet. Det skyldes, at politiet har mistanke om, at billederne er falske.

- Onsdag aften startede rygterne på nettet om, at billederne var falske, siger en talskvinde for politiet i Berlin, Patricia Bremer, til Bild.

Derfor blev billederne konfiskeret af politiet, og nu skal en række eksperter undersøge, om billederne er ægte eller ej.

Inden der blev sået tvivl om ægtheden, blev det påstået, at malerierne blev til i begyndelsen af det 20. århundrede, da Hitler arbejdede som maler i München.

Inden Første Verdenskrig, hvori Hitler kæmpede, ernærede han sig som arbejdsmand og kunstner i den østrigske hovedstad, Wien. I den periode malede han en del postkort, men han producerede også en del malerier med naturalistiske motiver.

I bogen 'Mein Kampf' påstår diktatoren, at han i perioder producerede op til tre malerier om dagen.

En fantastisk maler blev han dog aldrig, og af den grund blev han også afvist fra kunstakademiet i Wien ad to omgange.

Efter han kom til magten i 1933, beordrede han angiveligt alle sine malerier destrueret, men flere hundrede eksisterer stadigvæk. En stor del af malerierne er i dag i den amerikanske hærs varetægt, da de blev konfiskeret ved udgangen af Anden Verdenskrig. Af samme grund har offentligheden aldrig set størstedelen af hans værker.

Aktionærer har udtalt, at selvom værkerne ikke besidder nogen nævneværdig kunstnerisk værdi, så kan de stadigvæk sælges for flere hundredtusind euro. De forventer, at efterspørgslen blandt købere i Storbritannien, Skandinavien, USA og Rusland er stor.

I 2014 blev et af Hitlers malerier solgt for 130.000 euro på en auktion i Sydtyskland - svarende til 970.000 kroner.

'Hvis du går langs Seinen og ser 100 kunstnere, vil 80 af dem være bedre end det her. Værdien af disse værker og mediernes interesse er på grund af navnet i bunden', siger Heinz-Joachim Maeder, talsmand for auktionshuset Kloss i Berlin, til Reuters.

Sælgerne af malerierne er angliveligt et ældre ægtepar, der ønsker at være anonyme.

