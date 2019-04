Politiet afslører nye detaljer om skuddrab: Flere hårdt såret

Flere af de personer, der lørdag aften var involveret i den voldsomme skudepisode på Rungsted Strandvej er fortsat hårdt såret.

Sådan lød det for få minutter siden ved et pressemøde på Rungsted Havn.

Her stillede politidirektør hos Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow op til briefing om sagen og svarede efterfølgende på spørgsmål fra pressen.

Ved episoden lørdag aften blev en person dræbt af skud, mens yderligere fire blev kvæstet. Søndag eftermiddag afslørede Jens-Christian Bülow yderligere detaljer om karakteren af de kvæstedes skader.

- En person er dræbt af skud. En anden er ramt af skud. Skaderne på en tredje antyder, at han er såret af knivstik, mens de sidste to ser ud til at have fået deres skader via påkørsler, siger Jens-Christian Bülow på pressemødet.

Foto: Kenneth Meyer

Dermed korrigerer han tidligere udlægning af sagen, hvor det fremstod som om, at samtlige af de fire sårede var ramt af skud.

Jens-Christian Bülow oplyser, at hændelsesforløbet i forbindelse med det voldsomme sammenstød fortsat er uklart. Derfor efterspørger politiet hjælp fra offentligheden, der kan have ser eller hørt noget i forbindelse med drabssagen.

Natten igennem har politiet udført aktioner på store dele af sjælland. Foruden de syv personer, der blev anholdt på gerningsstedet, blev seks personer anholdt i Greve-området. I alt har 22 personer været anholdt i forbindelse med sagen.

Flere er dog løsladt og senere søndag forventer politiet at fremstille seks personer i grundlovsforhør.

- Vi arbejder med en teori om, at der har været en række hændelser og episoder før sammenstødet på Rungsted Strandvej. Vi har i sagens natur kendskab til personerne. Vi har en formodning om, at de er tilknyttet til kriminelle netværk.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fundet et skydevåben i området. Dertil har politiet konfiskeret nogle køretøjer, som man formoder har været involveret i sagen.

Politiet leder fortsat efter en kniv, man forventer, er blevet brugt i sagen.

Har man hørt eller set noget, kan man kontakte Nordsjællands Politi via telefon 114 eller den mobile politistation, der lige nu befinder sig på havnen i Rungsted.