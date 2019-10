Politiet anholder mand efter drab i Valby

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 20-årig mand er torsdag blevet anholdt og sigtet for medvirken til et drab i Akacieparken i Valby, der skete 9. september.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

En 20-årig er i dag anholdt ifm. drabet ved Akacieparken den 9. september, som skete i forbindelse med et større slagsmål. Tre andre sidder allerede varetægtsfængslet. Den 20-årige bliver fremstillet i Dommervagten i morgen tidlig og sigtes for medvirken til manddrab #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 31, 2019

Efterforskningsleder Brian Belling fortæller til Ekstra Bladet, at efterforskningen af sagen skrider planmæssigt frem.

- Det er en del af efterforskningen, som har ført til, at vi nu har kunnet anholde en person yderligere, siger Brian Belling.

I forvejen sidder tre teenagere fængslet i sagen, som politiet har betegnet som et opgør mellem to grupperinger.

De tre københavnere på 16, 16 og 19 år er sigtet for i forening at have dræbt en 27-årig mand med knivstik. Drabsofferet er dansker og af somalisk oprindelse.

De unge mænd nægter sig alle skyldige i drabet, der skete i forbindelse med et masseslagsmål natten til 9. september på Carl Th. Dreyers Vej i Valby.

De tre først anholdte er danske statsborgere. De to yngste har danskklingende navne, mens den ældste har familiære rødder i Mellemøsten.

Drabsofferet blev ifølge Københavns Politi ramt af et dybt, dødbringende knivstik i brystet i forbindelse med et masseslagsmål i kvarteret omkring Akacieparken.

Ekstra Bladet erfarer, at der var omkring 15 personer til stede. Ud over drabsofferet blev tre mænd såret af knivstik. I ingen af de tilfælde var kvæstelserne kritiske.

Det er politiets teori, at knivdrabet er en udløber af et internt opgør, men intet tyder ifølge Brian Belling på, at de involverede har forbindelse til det kriminelle bandemiljø.

Der kan dog ligge et hævnmotiv eller være ondt blod mellem en eller flere personer til grund for knivstikkerierne.

Det indgår i hvert fald i politiets efterforskning, at der kan være tråde tilbage til en forsætlig påkørsel, et masseslagsmål og et drabsforsøg i nærheden af Skellet tæt ved drabsstedet i august 2019.

I forbindelse med optøjerne blev en gruppe på omkring fire personer påkørt. En person måtte efterfølgende behandles for fysiske skader på en intensiv afdeling.

Den 20-årige netop anholdte skal fredag fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, oplyser politiet.