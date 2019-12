Politiet arbejder på højtryk efter fyrværkeriangreb

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En stor gruppe personer er stadig på fri fod, efter en kvinde fik sprængt sin ene hånd i stykker lørdag aften.

Det oplyser Københavns Politi. Efterforskningsholdet har ingen kommentarer i sagen af hensyn til efterforskningen, men Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, understreger dog, at der arbejdes hårdt på at finde gerningsmændene.

- Heldigvis ser vi sjældent, at man bevidst prøver at ramme andre, som det er sket her. Men når det sker, som det gjorde lørdag, så tager vi det meget alvorligt, og der bliver efterforsket på fuld knald. Vi vil gerne finde gerningsmændene.

Kvinde får sprængt hånd i stykker på Nørrebro

Det var en gruppe på cirka 20 personer, der ved Blågårds Plads i bydelen Nørrebro i København kastede en genstand hen mod en 32-årig kvinde. Hun samlede den op og opdagede for sent, at det var et kanonslag, der sprængte i hendes hånd.

Klik her og se mere video hos Localeyes

Tager det alvorligt

Kvindens skader var så alvorlige, at hun blev kørt på Rigshospitalet for at blive opereret i hånden, inden hun skulle genafhøres af politiet. Hun kendte ikke nogen i den store gruppe, og hun havde ikke haft kontakt med dem, inden en person kastede kanonslaget i hendes retning.

- Det er helt uacceptabelt, det der skete lørdag. Fyrværkeri er altså farligt, og jeg håber virkelig, nogen sidder tilbage og tænker, at det, de tænkte var sjov og ballade, pludselig ikke var særlig sjovt, siger vicepolitiinspektøren, der også er chef for nærpolitiet.

Da personen kastede kanonslaget lørdag, kan der både være tale om grov vold, og at personen har udsat en anden person for fare. Strafferammen for de lovovertrædelser er otte års fængsel.

Ulovligt at fyre af

Københavns Politi er i gang med et større forebyggende arbejde for at komme overtrædelser af fyrværkeriloven til livs, og har også reageret konkret efter kvinden kom til skade lørdag aften omkring klokken 22.

- Vi var til stede søndag på Blågårds Plads for at komme i tale med de unge og fortælle dem om de konsekvenser, der er ved at fyre fyrværkeri af, fortæller Rasmus Agerskov Schultz.

Et er, at det er ulovligt at udsætte andre for fare, men at fyre kanonslaget af er også ulovligt i sig selv, indtil vi er væsentlig tættere på nytår.

Man må nemlig kun besidde, købe og sælge fyrværkeri mellem 15. og 31. december, og det må kun blive affyret mellem 27. december og 1. januar. Andet er en overtrædelse af fyrværkeriloven.

Politiet opfordrer til, at hvis man har oplysninger i sagen, eller hvis man har set noget, at man kontakter dem på telefon 114.