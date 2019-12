Politiet: Bande fik fire milllioner kr. under rambuk-kup mod Danske Bank

Seks svenskere tiltalt i to røverisager, men kun to af dem for kæmpe kup mod Danske Bank. Et røveriforsøg mod vekselbureauet Forex på Frederiksberg mislykkedes

En bande svenske røvere står ifølge politiet bag et rambuk-kup mod Danske Bank på Hovedvejen 109 i Glostrup, hvor det hidtil hemmeligholdte udbytte blev fire millioner kroner, og forsøget på at begå et røveri mod vekselbureauet Forex på Falkonér Allé 12 på Frederiksberg.

10. juli i år klokken 23.50 anholdt politiet fire af de seks svenskere i baggården til Forex, hvor de med en lommelygte undersøgte vinduet på bagsiden af Forex.

Røver-udstyr skjult i hytte

Det viste sig, at de samme eftermiddag var rejst ind i Danmark og de holdt til i en hytte på Bellahøj Camping i Brønshøj. Her fandt politiet en masse røveri-udstyr: Forklædning, en attrap-pistol, en kniv, strips, gaffatape, et koben, vinkelsliber, en boltsaks og en rørtang, fem 'blanke' BMW-nøgler og en omkodningsenhed til billåse.

Dagen efter blev de fire svenskere varetægtsfængslet bag lukkede døre for røveri-forsøg og siden har efterforskningen udviklet sig. To svenskere mere er blevet varetægtsfængslet, senest en 46-årig, der 3. december blev fængslet i Retten på Frederiksberg. Det skete efter at han blev udleveret fra Sverige.

Den 46-årige er kendt kriminel. Han har 26 afgørelser i Sverige, senest 11 måneders fængsel for narkotika og i november 2019 en dom på fire måneder for tyveri af værdipakker fra Post Nord biler.

To af de seks svenskere, en 35-årig og en 26-årig, er nu tiltalt for sammen med en eller flere ukendte medgerningsmænd at have begået million-røveriet mod Danske Bank 29. marts 2016 klokken 9.15. Her brugte røverne en stjålet Volvo 440 årgang 1995 som rambuk, der blev kørt gennem facaden til Danske Bank.

To røvere sprang ind i banken og truede personalet med pistol og fik udleveret fire millioner kr. De medbragte også en rød forstøversprøjte, der var købt i Biltema. Politiet mener, den indeholdt en væske, der kunne bruges til at slette spor som dna.

Røverne flygtede hen til en Saab, hvor en tredje gerningsmand ventede bag rattet. Bilen kørte ad Nyvej mod syd og forsvandt.

Flugtbilen viste sig at være stjålet fra en p-plads på Peter Bangs Vej Frederiksberg 26. marts 2016. Rambuk-bilen var stjålet natten mellem 24. og 25. marts fra en p-plads ved Højvangsvej i Glostrup.

En tiltalt for begge forbrydelser

Fredag stilles de seks tiltalte svenskere for Retten på Frederiksberg. Fem er tiltalt for røveriforsøget mod Forex, mens to er tiltalt for Danske Bank-kuppet. Kun en af svenskerne, den 35-årige, er tiltalt for at have været med i begge forbrydelser. Alle nægter sig skyldige.

De to, der er tiltalt for million-røveriet, kræves udvist for bestandigt, mens de fire andre kræves udvist i mindst 12 år for røveriforsøget mod Forex.

Fire af de tiltalte svenskere blev 5. februar i år idømt fængsel i Attunda Tingsrätt i Sollentuna for et bestilt million-tyveri. Natten mellem den 28. og 29. september 2018 brød de ind i en lagerhal hos firmaet Highscore Entreprenad AB og stjal 15 tromler med kilometervis af fiberkabler til en værdi af 3,7 millioner svenske kr.

Der er afsat fem retsdage til sagen i Retten på Frederiksberg, og dommen ventes den 19. december.