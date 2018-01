Politiet bankede på hos Kurt: Har du plads til to lig?

En trafikulykke kostede i sommer to mænd livet på Langeland. Men i stedet for at blive kørt til lighuset kort efter ulykken, endte de i Kurt Hansens garage

9. juni tidlig aften kører to mænd frontalt ind i et vejtræ på Langeland. Det regner voldsomt, men derudover er der intet ved ulykken, der kan forklare, hvorfor den røde bil er endt der.

Klokken 18.15 kommer en patruljevogn forbi og slår alarm. Ambulancer, helikopter og en akutlæge bliver tilkaldt.

En halv time senere er begge erklæret døde.

Havde ikke plads

Lidt over syv bliver der bestilt en rustvogn, men kl. 20.25 har ingen endnu hentet de to afdøde. Politiet beslutter derfor, at de af ’etiske årsager’ skal fjernes fra bilen, og derfor starter de med at banke på hos naboer. En af dem er Henning Poulsen, der bor tæt ved ulykken.

– Der kommer to politimænd og spørger, om jeg har plads til to døde i min garage. Men jeg havde sgu ikke plads til de to gutter, så jeg foreslår, at vi går over til Kurt, siger Henning Poulsen.

Skråt over for Henning Poulsen bor 90-årige Kurt Hansen, der er tidligere vognmand og derfor har en stor lastbil-garage.

– Pludselig stod der to politibetjente, og de spurgte, om jeg havde plads til to lig i min garage, for så ville de gerne lægge dem indenfor. Det var mærkeligt, men jeg gav dem lov, siger Kurt Hansen, der ikke ønsker at stå frem med billede.

Undrede sig

Både Henning Poulsen og Kurt Hansen undrede sig over, at de dræbte ikke var kørt væk for længst – ikke mindst fordi der havde været flere ambulancer på stedet.

– Jeg spurgte en på stedet om, hvorfor søren de ikke blev kørt væk i en af de ambulancer, der havde været herude, og så fik jeg at vide, at de ikke måtte køre med døde i ambulancen. Det var meget underligt, siger Kurt Hansen.

Episoden fandt sted 9. juni sidste år, og Ekstra Bladet har i længere tid forsøgt at få belyst sagen, blandt andet via aktindsigter i Region Syddanmark og hos politiet, hvorfor vi først nu kan fortælle historien.

I en rundspørge hos de fire øvrige regioner understreger de alle, at de i videst muligt omfang kører afdøde væk i ambulance med det samme, hvis de ligger i det offentlige rum.

– I Region Sjælland vægter vi det etiske aspekt meget højt - specielt hvis afdøde ligger i det offentlige rum. Derfor tager vi stort set altid afdøde med i ambulancen, når de eventuelt er skåret fri og en bilinspektør er færdig med sine undersøgelser.

– Men det er klart, at der kan være sjældne tilfælde, hvor vi overlader det til politiet, siger Benny Jørgensen, ambulance-direktør i Region Sjælland, der understreger, at han kun udtaler sig på baggrund af proceduren i Region Sjælland.