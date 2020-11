Politiet beder om hjælp: Hvem er han?

Offentligheden opfordres nu til at hjælpe politiet med at identificere afdød mand fundet ved stoppested i Berlin i julen 2019

I et forsøg på af få hjælp til at identificere en mand, der i december sidste år døde af alkoholforgiftning på et tysk sygehus, offentliggjorde 'Polizei Berlin' i ugens løb et usædvanligt portrætfoto i en pressemeddelelse.

Historien og fotografiet er blandt andet blevet bragt i Bild Zeitung og berliner-kurier.de. Indtil videre har det ikke kastet brugbare henvendelser af sig.

Politiets fotografi af den nu afdøde, uidenticerede mand, der i julen sidste år døde af alkoholforgiftning i Berlin. Foto: Polizei Berlin.

Billedet forestiller den nu for længst afdøde mand, mens han lå for døden. I næseborene havde han et ilt-kateder og en gummislange.

Manden blev 14. december sidste år fundet ubevægelig og i en stærkt forkommen tilstand af forbipasserende i vejkanten ved U-bahn-stoppestedet for Linie M13 i Seestrasse i Berlin.

Bevidstløs i seks døgn

Han stank ifølge politiet af alkohol, og vidnerne ringede straks til vagtcentralen.

Manden blev lagt kunstigt i koma og afgik seks døgn senere ved døden på trods af intensiv medicinsk behandling. Han var på intet tidspunkt kontaktbar, og det er efterfølgende ikke lykkedes politiets efterforskere at finde ud af, hvem manden er, eller om han er tysk eller udlænding.

Folk med relevante oplysninger i sagen kan henvende sig til Polizei Berlin. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Han beskrives som knap 1,85 meter høj, og er efter politiets opfattelse mellem 20 og 30 år gammel. Billedet afslører, at han har rødblond, halvlangt hår og skægvækst på overlæben og hagen.

Folk med relevante oplysninger om manden kan henvende sig til Polizei Berlin på telefon 0049 30 46640.