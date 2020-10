Politiet beklager: Erklærede teenager død ved en fejl

En trafikulykke i Aberdeenshire i det østlige Skotland endte fatalt, da to unge mænd tidligere på ugen kørte galt.

19-årige Dylan Irvine mistede livet, mens hans 18-årige ven kom alvorligt til skade.

Af uvisse årsager fik politiet at vide, at begge mænd var omkommet, og derfor fik ikke bare én, men to ulykkelige familier at vide, at deres sønner var blevet dræbt.

Det skriver flere britiske medier, herunder BBC og The Guardian.

Kaotisk

Ifølge chefpolitiinspektør Neil Lumsden skete fejlen på grund af et 'kaotisk' ulykkessted, hvor betjentene fik 'forkerte oplysninger' fra et øjenvidne.

- Så snart fejlen blev opdaget, blev de berørte familier kontaktet og informeret herom. Vi har undskyldt til familierne for utilsigtet at gøre dem kede af det. Vi vil gennemgå sagen og lære heraf, udtaler Neil Lumsden til BBC.

19-årige Dylan Irvine mistede livet mandag. Politifoto

I en udtalelse givet gennem politiet udtaler Dylan Irvines familie, at han var en 'kærlig søn, bror og barnebarn, der var elsket at alle, der kendte ham'.

'Han er savnet af alle. Han var eventyrlysten, udadvendt og havde det største hjerte', oplyser familien.