Politiet bekræfter fund af terrorgift

Spor af den frygtede terrorgift ricin er blevet konstateret i de prøver, som i tirsdags blev fløjet til analyse i København efter at være fundet på en adresse i Viborg.

Dermed er sagen mod en 21-årig mand, som lavede et selvmords-udtræk af ricin fra indiske castor-bønner, strammet yderligere til, da ricin dels er dræbende i meget små mængder og dels optræder på listen over verdens værste terrorgifte.

- Vi har i dag fået en bekræftelse fra Center for Bioberedskab og Biosikring. Der er rent faktisk spor af ricin i prøverne, siger politikommissær Christian Toftemark, Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Se mere video på localeyes.dk

Ukendt mængde ricin

Da ricin kan medføre døden selv i brøkdele af et mikrogram, er det uvist, hvor meget den 21-årige MS, der har erkendt at have lavet et udtræk ved hjælp af acetone, reelt har været i stand til at fremstille.

Men da CBB-laboratoriet på Statens Serum Institut har fastslået tilstedeværelse af terrorgiften, kan MS uforvarende have fremstillet en mængde, som er stor nok til at være en alvorlig trussel mod folk i nabolaget.

Ingen har endnu kunnet forklare, hvorfor den unge mand så alligevel overlevede sit selvmordsforsøg. Tirsdag morgen ringede han 112 og fortalte selv om ricin-produktionen, hvilket omgående fik politiet til at slå storalarm og afspærre hele kvarteret omkring hans lejlighed på Kirkebækvej.

Lejlighed fortsat spærret af

Lejligheden på 1. salen over et solcenter er fortsat forseglet, og ejendommen bevogtes på tredje døgn af politiet.

- Politiets egne teknikere har endnu ikke kunnet komme ind og undersøge gerningsstedet, fordi lejligheden er forurenet. Den skal først gøres grundigt ren, og det kan godt tage tid, siger Christian Toftemark.

Den 21-årige MS blev i går varetægtsfængslet i fire uger på begrundet mistanke om produktion og spredning af farlige, biologiske kampstoffer. Han risikerer fængsel i otte år.