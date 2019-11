Politiet bekræfter: Terrorangreb på London Bridge

Scotland Yard har meldt ud, at de betragter fredagens episode på London Bridge som et terrorangreb

En hændelse på London Bridge i den britiske hovedstad bliver betragtet som et terrorangreb.

Det oplyser Assistant Commissioner Neil Basu fra Londons anti-terror enhed på en pressekonference foran Scotland Yard i London.

- En mandlig mistænkt er blevet skudt af politiet. Jeg kan bekræfte, at han er død. Episodens karakter gjorde, at vi med det samme behandlede det som et terror, og jeg kan nu bekræfte, at det bliver betragtet som et terrorangreb, siger han.

Manden angreb adskillige mennesker med kniv på broen, og flere af dem skulle være i kritisk tilstand.

Samtidig fortæller han, at de i forbindelse med knivangrebet fandt et bælte på gerningsmanden, som viste sig at være en sprængstof-attrap.

Episoden fandt sted på London Bridge, hvor flere personer blev såret af knivstik. Gerningsmanden blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet.

Efterfølgende blev også Borough Market afspærret, da der var været meldinger om, at den mistænkte også var set der. Men det blev hurtigt afvist af politiet.

Foto: Ritzau Scanpix

Gerningsmandens motiv er stadig ukendt, ligesom hans identitet stadig ikke er offentligheden kendt, meddeler politiet.

- Vi har et åbent sind i forhold til motivet, og det vil være upassende allerede at spekulerede yderligere i det, siger Neil Basu.

Den britiske premierminister skriver på Twitter, at han følger sagen.

- Jeg holdes opdateret om hændelsen på London Bridge og vil gerne takke politiet og beredskabet for deres hurtige reaktion, skriver Johnson i et tweet.

Britisk politi fik anmeldelsen om et knivangreb på London Bridge klokken 14.58. De er fortsat massivt til stede i området for at sikre sig, at truslen er afværget.