Politiet: Bekymret for at der er sket ham noget

Politiet i Nordjylland har de seneste uger ledt efter og efterforsket en 19-årig turists sporløse forsvinden i Danmark og retter nu endnu en appel til offentligheden.

- Vi har en bekymring om, at der kan være tilstødt ham noget. Der er intet tegn på en forbrydelse, men det er underligt, at sådan en ung mand forsvinder, og der ingen spor er efter ham, siger lederen af efterforskningen, politikommisssær Kenneth Rodum, Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Den 19-årige er fra Grækenland og hedder Nikolaos Isidoros Theodoridis. Han landede i Aalborg den 26. november klokken 2350 og kontaktede sin familie hjemme kort derefter. I følge politiet var hensigten med rejsen, at han skulle se på nogle turistattraktioner i lokalområdet. Han skule rejse retur 2. december, men mødte ikke op til den planlagte flyafgang, og ingen har hørt fra ham.

- Vi har i den seneste tid foretaget adskillige efterforskningsskridt i sagen i et forsøg på at finde frem til den eftersøgte unge mand. Uden held, siger politikommissæren og appellerer til, at folk ringer til Nordjyllands Politi, hvis man har oplysninger i sagen eller husker at have set den unge græske mand.

Via teleoplysninger ved politiet, at han har været i Nørresundby, men siden da stopper alle spor inklusive signal fra hans telefon.

Nikolaos Isidoros Theodoridis er 170 cm høj, tynd og har brunt hår og brune øjne. Da han forlod Aalborg Lufthavn efter ankomsten til Danmark var han iført en lys jakke, mørk trøje med lyst print på brystet, sorte bukser og mørke sko. Han medbragte desuden en mørk rygsæk.

Henvendelser til Nordjyllands Politi på 114