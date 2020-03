Politiet bekymret: - Godt vejr sætter ikke reglerne ud af kraft

Det lovende vejr i weekenden får politiet til at frygte, at folk vil blæse på reglerne om at undgå at samle sig

Selvom vejret i den kommende weekend tegner til at blive lovende, skal man ikke trodse de nuværende regler og samle sig mere end 10 personer udendørs eller stimle tæt sammen med andre mennesker.

Så klart lyder budskabet fra rigspolitichef Thorkild Fogde på et pressemøde fredag eftermiddag.

Her lyder det, at politiet indtil videre har taget en dialog med borgerne og gjort opmærksom på de gældende regler, men fra nu af vil politiet begynde at dele bøder ud, hvis ikke reglerne bliver fulgt.

- Samfundet investerer ikke milliarder af kroner i at standse denne sygdom og sætter det ud af kraft, bare fordi solen skinner. Reglerne gælder stadig, selv om solen skinner, lyder det fra Thorkild Fogde på pressemødet.

Stiml ikke sammen i byggemarkedet

Han understreger, at der er en årsag til, at loven er blevet vedtaget, og at folk derfor ikke skal samles, fordi det er godt vejr.

- Bare fordi det er godt vejr, og man godt kunne tænke sig at bygge en ny carport, skal man ikke tage ned i byggemarkedet og stimle sig sammen. Sørg nu for at holde afstand til hinanden, lyder det fra rigspolitichefen.

Ifølge de nyligt indførte regler skal alle butikker sørge for, at der er mindst fire kvadratmeter gulvareal tilgængeligt per kunde. Kunder opfordres til også selv at sørge for at holde den afstand.

99,9 procent er ikke nok

Thorkild Fogde fortæller, at politiet stadig vil indgå dialog med folk, men de vil uddele bøder til dem, der ikke ønsker at rette sig efter politiets anvisninger.

- Det nytter ikke, at 99,9 procent af befolkningen retter sig efter reglerne, hvis de sidste ikke gør det, siger han.

Han opfordrer desuden folk til at undlade at bruge udendørs træningsfasciliteter.

- Der er jo en grund til, at vi har lukket for indendørs træningscentre, og det er, at der er rigtig mange personer, der rører ved de samme ting. Så man bør simpelthen lade være, siger han.

Baggrunden for reglerne er et mål om at bryde smittekæden med covid-19, så det danske sundhedsvæsen ikke risikerer at blive overbebyrdet, hvis for mange mennesker bliver smittet på kort tid.