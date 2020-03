Politiet beslaglægger 31 kilo kokain og anholder mistænkt

Politiet i det sydlige Danmark har beslaglagt 31 kilo kokain i forbindelse med efterforskningen af en sag om narkosmugling.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse natten til tirsdag.

En 34-årig udenlandsk mand er anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

- Det er sjældent, at vi kan beslaglægge så store mængder kokain på en gang. Der er tale om meget grov, organiseret kriminalitet, der finder sted på tværs af landegrænser, udtaler politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA) i meddelelsen.

Den mistænkte mand blev anholdt den 1. februar og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, den såkaldte hårde narkoparagraf, der kan give op til 16 års fængsel. Den 34-årige mand nægter sig skyldig.

UKA Vest er en specialenhed under Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere, som bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i samarbejde med politi og toldvæsen i Tyskland.

Af hensyn til den videre efterforskning har UKA Vest ikke yderligere kommentarer til sagen.

I midten af februar forpurrede dansk politi et forsøg på at indsmugle en endnu større mængde kokain.

Den 15. februar blev et parti kokain på omkring 100 kilo kastet i vandet fra et containerskib, der befandt sig ud for Langelands østkyst.

Tre personer, to fra Rusland og en fra Letland, samlede det op i en mindre båd og sejlede det ind til Spodsbjerg. Politiet anholdt de tre personer, mens de var i gang med at placere kokainen i bagagerummet på en bil.