Politiet 'bestormes' med tip i sag om efterladte børn

'Vi kan simpelthen ikke følge med på telefonerne', skriver politiet efter at have offentliggjort billeder af de efterladte børn

Lige siden Østjyllands Politi frigav billede af de to børn, der blev fundet efterladt på Park Allé i Aarhus, er politiet blevet lagt ned af henvendelser fra offentligheden.

Det skriver politiet på Facebook.

' Vi er næsten blevet bestormet med opkald - både med tip og med omsorgsfulde forslag i forhold til børnene. Vi kan simpelthen ikke følge med på telefonerne og har pt brug for lidt arbejdsro til at forfølge nogle af de spor, vi har at gå efter', skriver politiet i et opslag.

Claus ringede til politiet

Det var 56-årige Claus Vitved, der fandt børnene efterladt på Park Allé, hvor han blev bekymret for de to børn, der stod meget tæt på vejkanten i den trafikerede gade.

Efter en halv time kontaktede han politiet. Siden da har politiet undersøgt restauranter i nærheden og gennemgået store mængder overvågningsoptagelser.

De efterladte børn er en pige på cirka et år og en dreng på cirka to og et halvt år.

Hverken børnenes etnicitet eller identitet er blevet identificeret.

Drengen på cirka to et halvt år har også sort hår. Han var iført grønne støvler, bordeaux bukser og mørk jakke.

Pigen var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue.

Det tyder på, at børnenes forældre ikke er danske, for den ældste af børnene taler et sprog, politibetjentene ikke forstår. Den yngste kan ikke tale endnu.

Børnene er i de sociale myndigheders varetægt.

'Børnene har det fortsat godt, og der skal nok blive taget kærlig hånd om dem', skriver politiet på Facebook.

