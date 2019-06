Politiet blev advaret mod fejl i teleoplysninger for 10 år siden

Teleselskaberne ville ikke være med til at konvertere egne data, før de blev udleveret til politiet på grund af risikoen for fejl

For 10 år siden sagde de danske teleselskaber blankt nej til politiets ønske om, at alle teleoplysninger skulle afleveres til politiet i et fælles ensartet format. Teleselskaberne forudså, at det kunne føre til fejl - og ville ikke sidde med ansvaret.

I stedet udviklede Rigspolitiets deres eget it-program i samarbejde med et konsulentfirma, og nu viser det sig, at programmet i årevis har produceret netop de fejl, som teleselskaberne forudså kunne opstå.

- Vi ville ikke have ansvaret for det, når oplysningerne skulle bruges i retssystemet, siger pensioneret civilingeniør Mogens Ritsholm til Ekstra Bladet.

'Truede' med lovgivning

Han var dengang chef i TDC og repræsentant for teleselskaberne i Teleindustrien.

- Justitsministeriet kom dengang med tre ringbind til os og sagde, at sådan vil vi gerne have data leveret. Det afviste vi. Dels var der risiko for at miste data, dels ville der let kunne opstå fejl, siger Mogens Ritsholm.

Fejl i politiets it-system: Spor kan mangle i Emilie Meng-sagen

Da teleselskaberne afslog, 'truede' justitsministeriet med at tvinge selskaberne til det via lovgivning, men det blev politisk opgivet.

Derefter gik Rigspolitiet i gang med selv at udvikle systemet, der nu er afsløret som fuld af fejl.

- Vores telenet er som en levende organisme, der hele tiden ændrer sig meget og som er svært at tilpasse en fast struktur, siger Mogens Ritsholm.

- Politiet ville have teleselskabernes rå data omsat til et fælles format, så oplysningerne kunne fremlægges på en overskuelig måde. Politiet ville pålægge os at bearbejde data, inden vi videregav dem, men det lå udenfor vores virksomhed og vi ville ikke have ansvaret, siger Mogens Ritsholm.

Han er bestemt ikke 'skadefro' over, at teleselskaberne viste sig at få ret. Han synes, det er beklageligt at fejlene er sket, men er glad for at teleselskaberne ikke blev pålagt opgaven med at konvertere data for politiet.

- Vi forudså ikke, at fejlen ville ske. Vi ville bare ikke løbe risikoen for, at der kunne opstå fejl, siger Mogens Ritsholm.

Teleoplysninger ofte vigtige beviser

Advokat Mette Grith Stage mener, at fejlene i politiets teleoplysninger svarer til, at man pludseligt oplyste, at der var fejl i politiets dna-test.

- I nogle sager tillægges teleoplysninger stor vægt, i andre sager er de afgørende. Det er ofte centrale beviser på linje med dna-beviser, siger Mette Grith Stage.

Hun har netop haft en sag mod LTF-medlemmer om afpresning mod bordeller, hærværk og brandstiftelse, hvor retten netop lagde afgørende vægt på teleoplysningerne. Derfor vil hun kigge på sagen, hvor fire LT´ ere blev idømt hver tre et halvt års fængsel, som den første.

Advokaten er noget rystet over at høre, at teleselskaberne allerede for 10 år siden advarede politiet mod, at der kunne opstå fejl i teleoplysningerne, hvis de blev konverteret til et fælles format.