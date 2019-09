Politiet bruger ny metode: Nu er mordgåde løst efter 47 år

På dagen for den amerikanske højtid thanksgiving, 23. november i 1972, kørte 11-årige Terri Lynn Hollis rundt på sin cykel i Los Angeles-bydelen Torrance, hvor hun boede.

En dag senere blev den unge piges lig fundet på en øde, stenet strand i Oxbard omkring 125 kilometer fra sit hjem.

Politiets undersøgelser viste, at Terri Lynn Hollis var blevet voldtaget og kvalt.

I næsten et halvt århundrede har hendes familie manglet svar på, hvem der kunne finde på at tage Terri fra dem.

Det skriver Los Angeles Times.

Hendes bror, Randy Hollis, som dengang var 16 år gammel, fortæller, at han mindes sin søster hvert år ved thanksgiving.

To betjente i indkørslen

Selvom han og søsteren Tammy Hollis efterhånden havde opgivet at få sat navn og ansigt på deres søsters morder, skete der pludselig noget for et par uger siden, da han kom hjem og blev mødt af to betjente i sin indkørsel.

De fortalte, at der nu, efter 47 år, var blevet fundet en mistænkt for mordet på Terri.

- Det overraskede mig virkelig efter al den tid. Det vækker en masse svære minder, siger Randy Hollis til Los Angeles Times.

Han og søsteren Tammy Hollis er de to eneste, der i dag er tilbage af familien på seks. Onsdag sad de på politistationen i Torrance og lyttede med, da politiet over for offentligheden gik i detaljer med deres nye opdagelse.

- Det her er, hvad mareridt er lavet af, sagde Eve Irvine, der er chef for politiet i Torrance.

Et stykke DNA, der dengang var blevet indsamlet fra Terri Lynn Hollis krop efter hendes død, var blevet kørt sammen med en DNA-prøve fra en gen-database af en af den mistænktes pårørende.

Til en pressekonference i Torrance fortalte politiet onsdag om de nye DNA-beviser, der førte dem til den 11-årige piges nu afdøde morder. Foto: Ritzau Scanpix

Det førte til, at politiet nu kunne identificere den mistænkte som Jake Edward Brown. Han døde i 2003, men havde mens han var i live flere gange været anholdt for røveri, for besiddelse af narkotika og for to voldtægter, der fandt sted efter Terri Lynn Hollis' død, i henholdsvis april 1973 og april 1974.

Samme metode som 'Golden State Killer'

Den nye DNA-matching-metode er den samme, politiet brugte til at identificere 73-årige Joseph James DeAngelo som mistænkt for at være den berygtede seriemorder, der går under navnet 'Golden State Killer'.

Siden Terri Lynn Hollis' død i 1972, har politiet arbejdet med adskillige teorier, men omkring 2000 afhøringer og talrige spor har ikke ført til nogen mistænkte. I 1974 anholdt politiet godt nok en mand, som man mente havde forbindelse til mordet på den 11-årige pige, men beviserne pegede i en anden retning.

I 2018 førte et match i den genetiske database ordensmagten til Arizona, hvor Jake Edward Brown ligger begravet. Hans lig blev gravet op, og med nye DNA-prøver lykkedes det at identificere ham som Terri Lynn Hollis' morder.

I forbindelse med nyheden havde Randy Hollis, der har taget rollen som familiens talsperson, en besked til andre familier, som stadig leder efter svar på, hvad der er sket med deres kære.

- Mist ikke håbet og motivationen for at finde svar. For man ved aldrig.

Han siger til Los Angeles Times, at han fortsat vil tage sig tid til at mindes sin søster ved Thanksgiving, selvom familien nu endelig har fået svar.

- Bare nogle minutter til at huske, hvor heldige vi er, at vi har det, vi har, siger Randy Hollis