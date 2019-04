Politiet bruger tåregas i Albertslund mod 'uromagere'. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Der er også antændt flere brande i containere og affald.

Politiet opfordrer til, at man holder sig væk fra området eller holder sig indendøre, og de skriver på Twitter, at både de og brandvæsnet er på stedet.

Albertslund: I kvarteret ved Egelundsvej er der aktuelt flere brande i containere og affald pga. uroligheder - og vi bruger gas mod uromagere. Træk væk fra området eller hold dig inden døre. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 15, 2019

Urolighederne kommer efter den racisme-dømte partileder Rasmus Paludan mandag aften skulle have afholdt en demonstration i Albertslund nær Egelundsvej.

Men demonstration fik aldrig lov at begynde, da Vestegnens Politi af hensyn til offentlighedens sikkerhed valgte at give Paludan forbud mod at demonstrere i politikredsen indtil tirsdag klokken 12.00.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Vestegnens Politi vedrørende urolighederne i Albertslund.

Herfra lyder svaret, at vi kan sende vores spørgsmål pr. mail. Det har Ekstra Bladet gjort og venter nu på svar.

