Politiet: Canadisk milliardærpar blev dræbt i eget hjem

Toronto Politi bekræfter nu, at et canadisk milliardærpars mystiske død var drab.

Det skriver BBC.

Barry og Honey Sherman på henholdsvis 75 og 70 år blev fundet hængt i to læderbælter tæt ved poolen tilknyttet deres hus 15. december.

Indtil nu har politiet været sparsomme med detaljer, men nu mener de altså at være sikre på, at der er tale om drab.

Artiklen fortsætter under billedet.



Barry Sherman var grundlægger og direktør for en stor canadisk medicinalvirksomhed Apotex. Foto: Dick Loek / Zuma Press.

75-årige Barry Sherman var en af Canadas rigeste mænd, og politiet mener, at en eller flere gerningsmænd bevidst gik efter parret. Dog har politiet ikke fundet nogen tegn på indbrud i huset i Toronto.

Ingen har set eller haft kontakt med milliardærparret siden 13. december.

Hus til salg

Kort inden drabet, havde parret sat deres hus til salg for 35 millioner danske kroner, og det var ejendomsmægleren, der fandt dem hængt 15. december.

Artiklen fortsætter under billedet.



Ægteparrets hus er på intet mindre end 12.000 kvadratmeter og stod til salg for 35 millioner danske kroner. Foto: AP

Ifølge magasinet Forbes var parret gode for cirka 20 milliarder kroner, og det er derfor nærliggende at tro, at eventuelle gerningsmand gik efter penge.

Intet omkring motiv eller mistænkte er dog offentliggjort af politiet i Toronto.