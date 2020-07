Politiet: De var to om at dræbe

De var to om at tage livet af en 51-årig mand i Gullestrup ved Herning. En nu varetægtsfængslet, 48-årig kvinde og en 38-årig mand dræbte i forening den 51-årige, som muligvis har ligget død i op mod 10 dage.

Den 51-årige mand blev fundet død i sin bolig i Lupinens Kvarter i Gullestrup ved Herning tirsdag formiddag af politiet, som straks satte en efterforskning i gang byggende på en mistanke om, at der var tale om drab.

En bekendt til den 51-årige henvendte sig tirsdag kort efter klokken ni til Midt- og Vestjyllands Politi, fordi han undrede sig og var bekymret over, at han ikke kunne komme i kontakt med den nu dræbte mand. Da politiet kort efter ankom til den 51-åriges bopæl, konstaterede de straks, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald.

- Jeg kan oplyse, at kvinden sigtes for drab i forening med en anden person, som er den 38-årige mand, der har været efterlyst. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag og ligeledes blive sigtet for drab i forening med en anden person, og der vil igen blive begæret dørlukning for pressen og offentligheden, siger anklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, Iben Bøttger, til Ekstra Bladet.

Mand meldte sig selv

Politi og hjemmeværn var hele tirsdag og natten til onsdag til stede i området ved Lupinens Kvarter for at foretage yderligere undersøgelser, mens den 51-åriges rækkehus var afspærret.

Den sigtede kvinde blev allerede anholdt tirsdag eftermiddag, og yderligere en person - altså en tredje person - har været i politiets varetægt, men er blevet løsladt onsdag.

Tirsdag eftermiddag tydede intet umiddelbart på, at den nu sigtede 48-årige kvinde var indblandet i sagen, og da Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste en 38-årig mand, rettedes fokus mod ham.

Onsdag eftermiddag skrev Midt- og Vestjyllands Politi imidlertid på twitter, at den efterlyste mand havde meldt sig selv.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad relationen er mellem den dræbte, 51-årige mand og den 48-årige kvinde. Eller hvordan den 38-årige medsigtede mand kommer ind i billedet.

Drabet skete ifølge sigtelsen i tidsrummet fra tirsdag og yderligere 10 dage tilbage.

Den 48-årige kvinde blev efter onsdagens grundlovsforhør varetægtsfængslet i to uger på en begrundet mistanke om, at hun i forening med en anden har dræbt den 51-årige mand. Hun nægter sig skyldig og kærede kendelsen til landsretten.

