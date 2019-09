Politiet: Der er en kobling mellem sprængninger og bande-miljøet

Politiet har her til morgen gennemført en koordineret aktion mod 31 adresser i bande-miljøet efter serien af sprængninger i Københavns-området og fundet af 57 skydevåben og en stor mængde ammunition på Fyn i sidste uge.

Ransagningerne skete i København og på den københavnske vestegn, oplyser politiet.

Politiet ser en kobling mellem flere af de 13 sprængninger, der har været i københavns-området siden februar, og bande-miljøet.

Det oplyser Torben Svarrer fra Særlig Efterforskning Øst på en pressebriefing ved Københavns Politigård.

- Vi ser en kobling fra nogle af sprængningerne til bande-miljøet, men det er langt fra alle sprængningerne, siger Torben Svarrer.

Men dagens aktion førte ikke til fund af hverken våben eller sprængstoffer, oplyser Torben Svarrer.

Et enkelt registreret bandemedlem blev anholdt, men politiet oplyser ikke, hvad han er anholdt for.

Ellers fandt politiet kun slagvåben, knive, narkotika og penge.

Torben Svarrer siger, at efter de 13 sprængninger og fundet i sidste uge af 57 skydevåben og en stor mængde ammunition på Fyn - der ifølge politiet var beregnet for bandemiljøet - har politiet nu sat hårdt ind.

- Vi var nødt til at foretage ransagninger i bandemiljøet og sætte hårdt ind, siger han.

Politiet har den senere tid set en række tyverier af dyre og hurtige biler, som politiet frygter skal anvendes som flugtbiler ved bandeopgør.

Af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse nærmere om, hvordan nogle af sprængstof-attentaterne kan kobles til banderne.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste deltog i dagens aktion, og der blev fundet 'noget', som er taget med til nærmere undersøgelse:

- Men der er ikke tale om sprængstof, siger Torben Svarrer.

Aktionen i morges førte blandt andet til, at politiet afspærrede en strækning på flere hundrede meter ved Rovsinggade på Nørrebro. Ekstra Bladets mand fortalte, at bomberyddere var tilkaldt, men Rovsinggade blev senere åbnet for trafik igen.