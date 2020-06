Politiet: Drab på 31-årig blev filmet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Da en 31-årig mand sent onsdag aften blev dræbt af skud i Vollsmose, Odense, blev det på forskellig vis filmet.

Og disse videoklip vil politiet meget se i forbindelse med efterforskningen af drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail.

- Der findes disse videoer, og jeg vil gerne opfordre til, at man deler dem med os, politiet, fremfor at man deler dem hinanden, siger Jesper Pedersen, Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

- Det er vores vurdering, at der findes flere videoer, tilføjer han.

I forbindelse med efterforskningen opfordrer han alle, der måtte sidde inde med viden - eller måtte have set noget - om at henvende sig til politiet:

- Også selvom, at det kun er en meget lille detalje, så kan det være den detalje, der er brikken, der skal til for at politiet får et gennembrud, fortæller Jesper Pedersen.

Den 31-årige, der har somaliske rødder blev dræbt, da han onsdag kort før midnat opholdt sig på en p-plads i Egeparken, der er del af Vollsmose. Her blev der affyret skud, hvor den 31-årige blev fatalt kvæstet.

Det samme blev yderligere en 31-årig mand. Den anden mands tilstand vurderes at være stabil.

- Vi vurderer, at den sårede mand har personlige relationer til den aktuelle konflikt. Præcis hvordan og hvad vi bygger det på, kan jeg ikke komme nærmere ind på af hensyn til efterforskningen, siger Jesper Pedersen.

Han ønsker ikke kommentere yderligere på sagen i forhold til, hvordan episoden udspandt sig.

- Det indgår i efterforskningen, og den holder vi foreløbigt for os selv, siger Jesper Pedersen.

Men i følge regionalmediet fyens.dk skete det således:

- Han havde været til aftenbøn i moskeen og havde måske et ærinde mere, inden han kom hjem i sin næsten nye bil og parkerede lige ved siden af, hvor han bor. Det var her, han blev skudt, siger, Abdinoor Adam Hassan, beboerformand i Egeparken.

Han har kendt den nu dræbte mand i over 20 år og fortæller, at manden arbejdede som lagermedarbejder på Coops centrallager i Hjallese. Han var ugift og havde ingen børn.

Både han og en række andre har til forskellige medier fortalt, at den 31-årige intet havde med de kriminelle grupperinger og deres interne opgør at gøre.

Alt tyder således på, at han blev tilfældigt offer i bandekonflikten.

Beboere i Vollsmose holdt fredag en mindehøjtidelighed for den dræbte, hvor også familiemedlemmer til offeret deltog.

Politiet har tidligere meldt ud, at konfliktens to parter er i mellem unavngivne bandegrupperinger fra henholdsvis Vollsmose og Korsløkken, der ligger på Nyborgvej.

I følge Ekstra Bladet har begge parter tidligere stået sammen i den nu hedengangne indvandrerbande, Black Army.

Politiet har oprettet visitationszoner og skærpet strafzone. Det vil sige, at straffen for visse kriminalitetstyper bliver op til fordoblet. I visitationszonen, der gælder et større område i og omkring Vollsmose og Korsløkke, har politiet beslaglagt knive, peberspray og to ældre skydevåben.