Politiet: Dræbte sin eks-hustru med flere knivstik

35-årig mand fremstilles lige nu i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus og sigtes for drab på sin 30-årige eks-kone

Efter en kort samtale med sin beskikkede forsvarer, Mikkel Nielsen, satte en 35-årig mand sig her til formiddag til rette i retssal 2 i kælderen i det nyrenoverede Domhus i Aarhus.

Med en tolk ved sin side blev den 35-årige lettere diffuse mand orienteret om, hvad der lå forude ved grundlovsforhøret, hvor anklager Jhin Lee fremfører Østjyllands Politis hidtidige efterforskning i sagen.

Den 35-årige mand blev anholdt i aftes, efter at hans tidligere samlever - en 30-årig kvinde - var blevet fundet livløs som følge af flere knivstik i en lejlighed i det vestlige Aarhus.

Østjyllands Politi modtog søndag klokken 17.58 en anmeldelse om et muligt knivstikkeri i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i det nordvestlige Aarhus.

Både kriminalteknikere, hundeførere og almindelige politifolk var søndag aften til stede i et større område omkring Vilhelm Bergsøes Vej.

En person blev kørt fra stedet i en såkaldt DNA-dragt, og ved 23-tiden ankom en af Falcks ligvogne til stedet.

Har flere mindreårige børn

Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor de fandt den 30-årige kvinde liggende livløs. Hun blev kort efter erklæret død.

Den 35-årige mand nægter sig skyldig i sigtelsen for manddrab. Ifølge politiets sigtelse dræbte han sin eks-hustru med flere knivstik i tidsrummet inden klokken 18.00 søndag.

Dommer Anja Hedegaard Nielsen fulgte umiddelbart efter at anklager Jhin Lee havde læst sigtelsen op politiets anmodning om af få lukket dørene for offentligheden - og pressen - ved retsmødet.

Samtidig imødekom Anja Hedegaard Nielsen en begæring om navneforbud. Dette sker af hensyn til, at den dræbte kvinde har flere mindreårige børn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Østjyllands Politi, men politiet oplyser, at man af hensyn til sagens efterforskning ikke har yderligere at tilføje.

Politi: 30-årig kvinde dræbt af knivstik