Politiet dukkede op til frieri: Vidner troede det var kidnapning

Ved blomstermarken i Abild i Sønderjylland sad en kvinde i en sort BMW med bind for øjnene. Samtidig gik en mand rundt om bilen udenfor.

Det fik en forbipasserende til at alarmere politiet om en mulig kidnapning, og derfor dukkede de talstærkt op på Ribelandevej ved Abild.

Det skriver jv.dk.

Vidnet var af den overbevisning, at manden var i besiddelse af, hvad der lignede en pistol. Heldigvis var sagen en anden, forklarer politikommissær Thomas Berg til JydskeVestkysten.

- Vi fik klokken 17.40 et opkald om, at man havde set kvinden sidde derude i en BMW, mens hun havde bind for øjnene, og en mand gik rundt udenfor med noget i hånden. Det tolkede vidnet som værende en pistol, men da vi kom derud var der ingen pistol - det var derimod et frieri.

Selvom der var tale om falsk alarm, så sætter politikommissæren stor pris på, at borgerne er opmærksomme og slår til, når de ser noget usædvanligt.

- Folk har jo kørt forbi stedet søndag aften og nok bemærket, at vi stillede talstærkt derude, men det var heldigvis helt harmløst. De havde endda filmet det hele, så vi fik hurtigt afklaret det hele. Men hvis folk har set en masse politi i Abild søndag aften - og naturligt undret sig over det - så er her forklaringen, siger han.

Hvorvidt den unge mand fik sit ja, melder historien ikke noget om, skriver Jydske Vestkysten.